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Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, Ocak-Eylül 2021 döneminde Türkiye iç pazarına 165 adet şehirler arası, 24 adet de şehir içi otobüs olmak üzere toplamda 189 adet otobüs satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirket Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda aynı dönemde 1.499 adet otobüs üretti. Üretilen otobüslerin 1.228 adedi şehirler arası otobüs, 271 adedi de şehir içi otobüs oldu. Ocak - Eylül 2021 döneminde üretilen otobüslerin yüzde 83’ü ihraç edilerek ilk 9 ay toplamında otobüs ihracatı 1.250 adede ulaştı.

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen otobüslerin, ağırlıklı olarak aralarında Fransa, Portekiz, İtalya ve Danimarka olan Avrupa ülkelerine ihraç edildiği kaydedildi. Türkiye’de üretilen otobüslerin ayrıca Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine de ihraç edildiği bilgisi verilirken, Ocak-Eylül 2021 tarihleri arasında Fransa'nın 438 adetle en fazla ihracat yapılan ülke olduğu bildirildi.

Şirketin performansını değerlendiren Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, "2021’in ilk 9 ayı boyunca ürettiğimiz otobüslerin yüzde 83’ünü ihraç ederek ülke ekonomimize yaklaşık 165 milyon euro katkı sağladık. 2021 yılında ürettiğimiz 1.499 adet otobüsün 1.248’si ihraç edilirken, 189’u da Türkiye iç pazarında satıldı. Yolcular, host/hostesler, sürücüler, işletmeler ve müşterilerden gelen geri bildirimler ışığında 2021 yılı için 41 farklı yenilik sunduğumuz otobüs modellerimiz sektörümüzden olumlu geri dönüşler almayı sürdürüyor" dedi.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen otobüslerin ihracat adeti Eylül ayında ise 205 olarak kayıtlara geçti. 1970 yılında ilk otobüs ihracatını gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk’ün 51 yıllık otobüs ihracatının ise toplamda 61 bin 961 adede ulaştığı kaydedildi.