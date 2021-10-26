Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, Ocak-Eylül 2021 döneminde Türkiye iç pazarına 165 adet şehirler arası, 24 adet de şehir içi otobüs olmak üzere toplamda 189 adet otobüs satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirket Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda aynı dönemde 1.499 adet otobüs üretti. Üretilen otobüslerin 1.228 adedi şehirler arası otobüs, 271 adedi de şehir içi otobüs oldu. Ocak - Eylül 2021 döneminde üretilen otobüslerin yüzde 83’ü ihraç edilerek ilk 9 ay toplamında otobüs ihracatı 1.250 adede ulaştı.
Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen otobüslerin, ağırlıklı olarak aralarında Fransa, Portekiz, İtalya ve Danimarka olan Avrupa ülkelerine ihraç edildiği kaydedildi. Türkiye’de üretilen otobüslerin ayrıca Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine de ihraç edildiği bilgisi verilirken, Ocak-Eylül 2021 tarihleri arasında Fransa'nın 438 adetle en fazla ihracat yapılan ülke olduğu bildirildi.
Şirketin performansını değerlendiren Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, "2021’in ilk 9 ayı boyunca ürettiğimiz otobüslerin yüzde 83’ünü ihraç ederek ülke ekonomimize yaklaşık 165 milyon euro katkı sağladık. 2021 yılında ürettiğimiz 1.499 adet otobüsün 1.248’si ihraç edilirken, 189’u da Türkiye iç pazarında satıldı. Yolcular, host/hostesler, sürücüler, işletmeler ve müşterilerden gelen geri bildirimler ışığında 2021 yılı için 41 farklı yenilik sunduğumuz otobüs modellerimiz sektörümüzden olumlu geri dönüşler almayı sürdürüyor" dedi.
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen otobüslerin ihracat adeti Eylül ayında ise 205 olarak kayıtlara geçti. 1970 yılında ilk otobüs ihracatını gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk’ün 51 yıllık otobüs ihracatının ise toplamda 61 bin 961 adede ulaştığı kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!