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1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 ve 2200 TL maaş alanların yeni emekli maaşı belli oldu! 2022 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar? - Haberler

1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 ve 2200 TL maaş alanların yeni emekli maaşı belli oldu!

Emekli zammı 2022 açıklandı. TÜİK verilerinin ardından ilk emekli zammı belli olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da emeklilere müjde geldi. Erdoğan, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu konusuna netlik kazandırırken milyonlarca emekliye müjdeli haberi canlı yayında verdi. Bu gelişmenin akabinde, maaşı 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 ve 2200 olanların yeni emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu ile yeni ve zamlı emekli maaşlarını duyurdu. Detaylar haberimizde.

04.01.2022 - 14:35 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2022 emekli zammı açıklandı. TÜİK verileri ile beraber ilk yapılacak zam oranı belli olurken akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Erdoğan, en düşük emekli zammı ile ilgili iyileştirilme yapıldığını belirtirken rakamı da açıkladı. Bu noktada, SSK ve Bağkur'dan 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 ve 2200 TL maaş alanların yeni emekli maaşı da merak konusu oldu. Peki, emekliye zam sonrası 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 ve 2200 TL alan kişilerin yeni ve zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, yeni emekli zammı tablosunu sizler için kaleme aldı.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 2500 TL OLACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ilk başta bin liraya yükseltilen, geçen yıl da 1500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Artık 2 bin 500 liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirten Erdoğan, bu iyileştirmeden 1 milyon 266 bin emeklinin yararlanacağını bildirdi.

    Buna göre, normal emekli aylığı yüzde 25.47 artırıldığında 2500 liranın altında kalan emekli aylıkları 2 bin 500 lirada eşitlenecek.

    İyileştirme yapılmamış olsaydı 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık bin 627 liradan 2 bin 41 liraya, esnaf BAĞ-KUR'lularda bin 913 liradan 2 bin 399 liraya, tarım BAĞ-KUR'lularda ise bin 802 liradan 2 bin 262 liraya yükselecekti. Kabine toplantısında yapılan iyileştirme ile 2000 sonrası SSK, esnaf BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR'lularda en düşük emekli aylığı 2 bin 500 lira olacak.

    En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde ise 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye yükseldi.

  • EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
    SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293
    SSK (2000 SONRASI) 1627 2500
    BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500
    BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500
  • Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)
    Temmuz Ocak
    1735 2500
    1844 2500
    1952 2500
    2061 2585
    2169 2721
    2277 2858
    2386 2994
    2494 3130
    2603 3266
    2711 3402
    2820 3538
    2928 3674
    3037 3810
    3145 3946
    3254 4082
    3362 4218
    3470 4354
    3579 4490
    3687 4626
    3796 4763
    3904 4899
    4013 5035
    4121 5171
    4230 5307
    4338 5443
    4446 5579
    4555 5715
    4663 5851
    4772 5987
    4880 6123
    5423 6804
    5965 7484
  • Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)
    Temmuz Ocak
    1735 2500
    1844 2500
    1952 2500
    2061 2585
    2169 2721
    2277 2858
    2386 2994
    2494 3130
    2603 3266
    2711 3402
    2820 3538
    2928 3674
    3037 3810
    3145 3946
    3254 4082
    3362 4218
    3470 4354
    3579 4490
    3687 4626
    3796 4763
    3904 4899
    4013 5035
    4121 5171
    4230 5307
    4338 5443
    4880 6123
    5423 6804

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