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        Haberler Gündem Güncel 160 yıllık taş köprü restore edilecek | Son dakika haberleri

        Ünye'de yol çalışmasında bulunan 160 yıllık köprü restore edilecek

        Ordu'nun Ünye ilçesinin Gölevi Mahallesi'nde 2018 yılında yürütülen yol çalışmaları sırasında bulunan 160 yıllık taş köprü, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Valiliği YİKOB ortaklığında restore edilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:56 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:56
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        160 yıllık taş köprü restore edilecek
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        Ordu'nun Ünye ilçesinin Gölevi Mahallesi'ndeki yol çalışmaları sırasında bulunan kesme taş köprü restore edilecek.

        İHA'nın haberine göre, Osmanlı tarihi kaynaklarında kitabesi ve bezemesi bulunmayan, tek basık kemerli, yaklaşık 4.7 metre genişliğinde, 8 metre uzunluğundaki köprünün 1864 yılında inşa edildiği belirlendi.

        Kesme taş köprü 2018 yılında Ünye Gölevi Mahallesi Sinan Dede Caddesi'nde yapılan derebaks çalışması sırasında gün yüzüne çıkartıldı.

        Rölöve çalışmasının ardından numaralandırılması yapılarak taşları sökülen taş köprünün, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ortaklığında restorasyonunun yapılmasının ardından Çamlık mesire alanına yerleştirileceği belirtildi.

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        #Taş Köprü
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