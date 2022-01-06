16 yıl önceki çifte cinayeti sırrı çözüldü! 2 iş insanının cinayet şüphelisi FETÖ'den ceza almış
Kocaeli İzmit'te, 16 yıl önceki çifte cinayetin sırrı çözüldü. Tabancayla vurularak öldürülen iş insanları Hasan Hallaç ile Süleyman Acar'ın cinayet şüphelisi Namık E., yıllar sonra dosyayı yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Namık E., ifadesinde cinayeti 2 yıl önce ölen T.O. ile birlikte işlediklerini itiraf etti. Namık E.'nin cinayetin işlendiği yıllarda FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilirken, 2016 yılı darbe girişimi sonrasında terör örgütü üyeliğinden yargılandığı ve bir yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tabancayla vurularak öldürülen iş insanları Hasan Hallaç ile Süleyman Acar'ın cinayet şüphelisi Namık E., 16 yıl sonra yakalandı. Namık E., ifadesinde cinayeti 2 yıl önce ölen T.O. ile birlikte işlediklerini itiraf etti.
Sepetçiler Mahallesi Taş Ocakları mevkisinde 15 Aralık 2005'te iş insanları Hasan Hallaç ve Süleyman Acar'ın cansız bedenleri bulundu. Tabanca ile vurularak öldürülen Hallaç ve Acar'ın o dönem yapılan çalışmalarda katillerine ulaşılamadı. Dosya, 16 yıl sonra yeniden açıldı.
KOCAELİ POLİSİ 4 ŞÜPHELİ TESPİT ETTİ
Dosyayı inceleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 şüpheli tespit etti. Şüphelilerden T.O.'nun 2020 yılında hayatını kaybettiği belirlendi. Kocaeli, Uşak ve Düzce'de yapılan eş zamanlı operasyonlarla 3 kişi gözaltına alındı. Kocaeli ve Düzce'de gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
UŞAK'TA YAKALANAN ZANLI İTİRAF ETTİ
Uşak'ta yakalanan Namık E. ise ifadesinde Hasan Hallaç ve Süleyman Acar'ı, T.O. ile birlikte öldürdüklerini itiraf etti. Hallaç ve Acar ile ticari anlaşmazlık yaşadıkları için cinayetleri işlediklerini belirten Namık E., iş insanlarını öldürdükten sonra üzerlerinde bulunan yüklü miktarda parayı ve kullandıkları kiralık aracı alıp, kaçtıklarını söyledi. Aracı İstanbul'da terk ettiklerini belirten Namık E., sonrasında yıllarca saklandığını söyledi.
FETÖ ÜYELİĞİNDEN 1 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ
Namık E.'nin cinayetin işlendiği yıllarda FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan Namık E.'nin, 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı anlaşıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Namık E. bugün adliyeye sevk edildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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