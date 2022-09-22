16 yıllık sır perdesi aydınlandı

Korkunç cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı. Celal Fırat 16 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu.

Show Haber'in haberine göre Kırşehir Jandarma ekipleri faili meçhul cinayetin peşine düştü. Kurulan özel ekip faillerin peşine düştü.



Celal Fırat'ı alacak meselesi yüzünden öldürenlerden biri hayatını kaybetmişti. Diğer katil zanlısı ise Ankara'daki evinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.