09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon’un Arsin ilçesinde yaşayan engelli Fahrettin Kara (40),16 yıl önce engelli yasasından yararlanarak bayiden sıfır otomobil aldı. 2013 yılına kadar otomobilinden bir sıkıntı yaşamayan Kara, aracını muayene istasyonuna getirdiğinde aldığı yanıtla şaşkına döndü. Aracının üzerindeki motor numarasıyla, ruhsattaki numara birbirini tutmayınca Kara’nın mağdurluğu başladı. Bayiden aldığı uygunluk belgesine rağmen aracını hurda statüsünden kaldıramayan engelli vatandaş, 7 yıl boyunca aracını satamadı. 2 ay önce aracını tekrar muayene istasyonuna getiren Kara, motor numarası nedeniyle ağır kusurlu sayılınca tekrar bayiye başvurdu. Bu sefer bayiden aldığı farklı bir uygunluk belgesi ile aracını muayeneden geçirmeyi başaran Kara, engelleri kalkmasına rağmen aracının değerini düştüğü için mağdur olduğunu söylüyor.
Aynı zamanda Türkiye Sanatlar Derneği Trabzon Şube Başkan Yardımcısı olan Fahrettin Kara, 2004 yılında sıfır kilometre olarak aldığı aracıyla 2013 yılına kadar hiçbir sorun yaşamadığını belirterek, “2013 yılında muayenede motorla ilgili bir tespit yapıldı ve hikayemiz böylece başladı. Aracın üzerindeki motor numarası ile ruhsattaki motor numarasının hiçbir alakasının olmadığı ortaya çıktı. Aracımızın normal şartlarda satış yasağı, trafikte kullanmak gibi sıkıntılar ortaya çıktığından mağdur olduk. Aynı zamanda şase numarasıyla ilgili de yaklaşık 2 ay önceki muayenede hiçbir sıkıntı yoktu orada da bir hata ortaya çıkınca ağır kusur olarak lanse edildi ve firmadan ıslak imzalı uygunluk belgesi bizden istendi. Dolayısıyla o belgeyi elimize geçirerek her şey ortaya çıkmış oldu. Aslında konu firmanın yapmış olduğu hayati bir hata. Muayene istasyonlarının da bunu zamanında farkına varamama noktasında biz mağdur edildik” dedi.
16 YIL SONRA DÜZELTİLEN HATA
16 yıl sonra yapılan hatanın düzeltildiğini söyleyen Kara, “Muayene getirdiğimizde aracımızın motor numarasının çeliştiğini akabinde şase numarasının da çeliştiğini bu şekilde bu aracın geçmeyeceğini ağır kusurlu kalacağını söylediler. Biz bu resmi istemle birlikte firmadan ıslak imzalı uygunluk belgesini talep ettik. Firma bunu göndermek zorunda kaldı daha öncesinde verdiği uygunluk belgeleriyle alakasız bir uygunluk belgesi geldi ve sıkıntı böylelikle ortaya çıkmış oldu. Yaklaşık 16 sene sonra ortaya çıktı. 2013’de olay ortaya çıktığında hukuk sürecini başlatmak istedim avukata başvurdum. Aile avukatımız belgeleri incelediğinde 15-20 bin TL’nizi çöpe atmayı göze alırsanız dava açabiliriz fakat davayı büyük bir ihtimalle zaman aşımından kaybederiz diyerek önümüz bir anlamda hukuki anlamda kesilmiş oldu” şeklinde konuştu.
"SADECE SIKINTIM GİDERİLDİ"
Aracının hurda statüsünden kaldırılmasına rağmen değerinin düşmesi nedeniyle mağduriyetinin devam ettiğini kaydeden Kara, “Bu araç ÖTV indirimli alındığı için 5 yıl yasaklıydı arabam. Beş yılın sonunda satıp yenisiyle hemen hemen değiştirebilirdim. Ancak 2013 yılından buyana aracımızı mağdur olduğumuz için satamadık. Yasal anlamda sıkıntı çıktığı için. Bu durum yedi senedir hem benim arabamın yıla ve kilometreye bağlı değerini düşürürken sıfır araçları da üst düzeyde arttı. Şu an benim arabamı satıp da yeni bir araba almam mümkün değil. Şu an önümdeki engel kalktı ancak yaklaşık bunu yedi senedir yapamıyordum. Arabam hurda statüsündeydi. Şu an yasal statüsünü kazandı ama mağduriyetimiz ortadan kaldırılmadı. Sadece sıkıntım giderildi. Mağduriyetim yerinde duruyor” ifadelerini kullandı.
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