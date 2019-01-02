Başkentliler için 16 yıl sonra 'Cimri' olacak

02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, 4 Ocak Cuma akşamı prömiyeri gerçekleştirilecek "Cimri" oyununa ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Yılın ilk prömiyerini Moliere'in Cimri oyunuyla yapacaklarını belirten Kurt, oyunun İstanbul ve Adana Devlet tiyatrolarınca birkaç kez sahneye konulduğunu dile getirdi.
Kurt, Moliere'nin dünya çapında bir yazar, Cimri'nin de herkesin bildiği bir oyun olduğunu belirterek, DT olarak hem yerli yazarlara önem verdiklerini hem de dünya klasiklerini mümkün olduğunca çok izleyiciyle buluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.
Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği Cimri'nin dekorunun Hakan Dündar'a, kostümlerinin Funda Karasaç'a müziklerin Kemal Günüç'e, ışık tasarımının Osman Uzgören'e ait olduğunu aktaran Kurt, "Devlet Tiyatrosunun deneyimli sanatçılarının görev aldığı bir iş oldu." dedi.
Baş karakter Harpagon'u, "mal varlığını herkesten esirgeyen ama sempatik tarafı da bulunan bir karakter" olarak tanımlayan Kurt, oyunda herkesin kendinden bir şey bulacağını dile getirdi.
Kurt, oyunun dekor ve kostüm tasarımıyla birtakım sürprizler barındırdığına işaret ederek, "İyi bir tasarım oldu, seyircilerimizin görmesini isterim. Birkaç sahnemizde oynayacak bir eser. Çayyolu Sahnesi'ndeki 10 oyunumuzun tamamı şimdiden doldu." diye konuştu.
Yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun 2002-2003 sezonunda Adana Devlet Tiyatrosu'nda sergilediği oyunda, kendisinin de Harpagon karakterini canlandırdığını anlatan Kurt, Kasapoğlu'nun şubat ayında yaş haddinden DT'den emekli olacağını, emekli olmadan önce de oyunu tekrar sahnelerine çıkarmak istediğini söyledi.
Kurt, "Bir de şart koştu, bana 'Çok işin var biliyorum ama Harpagon'u sen oynarsan bunu yapacağım' dedi. Biz de kabulleştik ve çalışmaya başladık." diye konuştu.
Mustafa Kurt, 6 haftalık bir çalışmanın ürünü olan oyunun cuma akşamı izleyiciyle buluşacağına değinerek, "Bu klasik, dünya çapında sevilen, matrak, eğlenceli oyunu tiyatroseverle buluşturacağız. Çalıştık, hazırız, seyircimizi bekliyoruz." dedi.
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