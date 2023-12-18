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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki sürücü dehşet saçtı! 2 ölü, 4 yaralı

        16 yaşındaki sürücü dehşet saçtı! 2 ölü, 4 yaralı

        Gaziantep'te, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Mehmet K.'nın babasından izinsiz aldığı otomobille seyir halindeyken yaptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 20:57 Güncelleme: 18.12.2023 - 20:57
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        16 yaşındaki sürücü dehşet saçtı
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        Gaziantep'te, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü babasından izinsiz aldığı otomobille kazaya karıştı.

        Kaza, öğleden sonra Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K., babasından izinsiz aldığı otomobille beraberinde 5 arkadaşıyla birlikte dolaşmaya başladı.

        Mehmet K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI YAŞAMINI YİTİRDİ, 4 KİŞİ YARALANDI

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede otomobil sürücüsü Mehmet K. ve arkadaşı Enes Çelik'in (17) hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Otomobilde sıkışan 4 kişi ise itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarılarak, ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren Mehmet K. ve Enes Çelik'in cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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