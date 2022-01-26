16 yaşındaki öğrenci antrenörünün tacizine uğradı

Mersin'de 16 yaşındaki lise öğrencisi, muaythai eğitimi aldığı spor salonunda antrenörü tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yenişehir ilçesindeki özel spor salonunda yaklaşık bir aydır eğitim alan lise öğrencisi E.I, muaythai antrenörü Ö.Y. (40) hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı aracılığıyla suç duyurusu dilekçesi verdi.

Mezitli ilçesine yaşayan E.I, gazetecilere, olayın 19 Ocak'ta yaşandığını ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Öte yandan, Ö.Y'nin antrenörlük belgesinin, olay nedeniyle Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından iptal edildiği öğrenildi.