Karamürsel'de, R.G. iddiaya göre uyuşturucu ve alkol verilip bir grup kişi tarafından cinsel istismara uğradı. İddialar üzerine bir mahalleli R.G.'yi bulup, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne götürdü.

Burada ifadesi alınan R.G., başka bir ilden Karamürsel´e geldiğini, tanıştığı kişilerin kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini, cinsel istismara uğradığını ve bu kişiler tarafından farklı kişilerle birlikte olmaya zorlandığını iddia etti.

Polis, R.G.'nin verdiği isimler doğrultusunda soruşturma başlattı. Polis, aralarında esnafın da bulunduğu kişileri gözaltına almak için çalışmalarını sürdürüyor.