16 yaşındaki kız 7. kattan düştü

İHA

İstanbul'da, binanın 7'nci katındaki balkonundan düştüğü iddia edilen Esma E. (16) hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'ndeki 7 katlı binada meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 16 yaşındaki Esma E., binanın son katındaki evlerinin balkonundan sokak üzerinde park halindeki aracın üzerine düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Esma E.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Esma E., burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Esma E.'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

OLAYDAN ÖNCE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ

Öte yandan, olaydan iki saat önce Esma E.'nin "Hepinizi çok seviyorum çok" notuyla fotoğraf paylaştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.