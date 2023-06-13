Giresun'un Eynesil ilçesinde dün öğleden sonra en son Eynesil Kalesi mevkisinde görülen D.A.'dan (16) haber alınamaması üzerine yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Vatandaşlar tarafından kaledeki deniz feneri yanında D.A.'nın cep telefonu bulundu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik denizde, polis ekipleri ise çevrede arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda D.A.'nın sahilde kayalıkların arasında cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından cansız bedeni otopsi için morga kaldırılan kızın ölümüne ilişkin çalışma başlatıldı.