16 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda öldü!

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Adana'daki olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Sarıçam Deresi kenarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erkan Efe D. (16) arkadaşlarıyla dere kenarında oturup sohbet ettiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi Erkan Efe'ye tabancayla defalarca ateş açtı.

Çocuk açılan ateş sonucunda başından, boynundan ve göğsünden vurularak kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erkan Efe D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.