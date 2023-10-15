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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki çocuk öldü, akranı yaralı

        Silahla vurulan 16 yaşındaki çocuk öldü, akranı yaralı

        Diyarbakır'da, geçen perşembe günü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 16 yaşındaki iki çocuktan biri hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:43 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:43
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        16 yaşındaki çocuk öldü, akranı yaralı
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        Diyarbakır'da, iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan iki çocuktan biri yaşamını yitirdi.

        Olay, geçen perşembe akşamı merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 402. Sokak'ta meydana geldi.

        İki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada M.A.K. (16) ve Tufan Tokay (16) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tufan Tokay
        Tufan Tokay

        Yaralılardan durumu ağır olan Tufan Tokay, tedavi altına alındığı hastanede dün hayatını kaybetti. Tokay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Aziziye Mezarlığı'na defnedildi.

        Diğer çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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