Zonguldak'ta olay, Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde yaşandı. G.N.Ü. (16) annesi ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.

ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

DHA'daki habere göre yapılan kontrolde G.N.Ü.’nün doğum yaptığı tespit edilip doğuma alındı. Durum karşısında fenalaşan annesi baygınlık geçirdi.

ERKEK BİR BEBEĞİ OLDU

Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren G.N.Ü. tedavi altına alınıp, polise haber verildi.

BEBEĞİN BABASINI GİZLEDİ

Kız çocuğunun, ilk ifadesinde kimseyle birliktelik yaşamadığını söyleyerek bebeğin babasını gizlediği belirtildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen kız ile bebeği, devlet korumasına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.