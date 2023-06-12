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16 yaşındaki çocuk husumetli olduğu genci başından vurdu

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, husumetli olduğu genci pompalı tüfekle başından vurdu. Kaçan zanlı çocuğun olay sırasında yanında olan aynı yaştaki arkadaşı gözaltına alındı

Giriş: 12.06.2023 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
16 yaşındaki çocuk husumetlisini başından vurdu - En son haberler
DHA

Samsun'da F.T. (16), tartıştığı husumetlisi S.T.'yi (26) pompalı tüfekle başından vurdu.

Olay, dün İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.T. ve arkadaşı K.A.D., mahalle muhtarlığının önünde husumetlisi S.T.'yi bekledi.

MONTUNUN İÇİNE SAKLADIĞI TÜFEKLE VURDU

Bir süre sonra S.T.'nin otomobiliyle gelmesinin ardından F.T., montunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkarıp, husumetlisinin başına 1 el ateş etti. S.T. ağır yaralandı, F.T. ve K.A.D. kaçtı.

İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.T., önce özel bir hastaneye, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Aranan zanlının arkadaşı yakalandı
Aranan zanlının arkadaşı yakalandı

Polis ekipleri, K.A.D.'yi bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede, ev hapsi cezasına çarptırıldı. F.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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