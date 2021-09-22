16 yaşındaki çocuk, dayısını öldürdü

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sokak ortasında çıkan tartışmada 16 yaşındaki Y.A., dayısı Fatih Gökçen'i (26) silahla öldürdü.

Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Fatih Gökçen ve yeğeni Y.A., Yenimescit Mahallesi Şehit Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde karşılaştı. Dayı-yeğen arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Y.A., belindeki silahı çıkarıp, dayısına kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar Fatih Gökçen'in kasığına ve ensesine isabet etti.

Ağır yaralı olarak Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökçen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, dayısını vuran 16 yaşındaki Y.A. kısa süre sonra silahla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuk, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.