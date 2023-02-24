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Denizli'de 16 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü

Denizli'de baba ile oğlu arasındaki tartışma cinayetle sonlandı. 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ambulans şoförü babasını pompalı tüfekle başına ateş ederek öldürdü. Korkunç olayda evde bulunan abla sinir krizi geçirirken, hemşire annenin nöbette olduğu öğrenildi

Giriş: 24.02.2023 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
16 yaşındaki çocuk babasını başından vurdu
İHA

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk, ambulans şoförü babasını çıkan tartışmada başından vurarak öldürdü.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde K.G. (16) ile ambulans şoförü olan babası Hakan G. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE BAŞINA ATEŞ ETTİ

K.G., kavga sırasında pompalı tüfekle babasının başına ateş etti. Saçmaların isabet etti ettiği baba yere yığılırken, korkunç olaya şahit olan K.G.'nin ablası sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kanlar içinde kalan babanın hayatını kaybettiğini belirledi. K.G. ise suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.

HEMŞİRE ANNE NÖBETTEYMİŞ

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Hakan G.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sinir krizi geçiren ablaya sağlık ekipleri müdahale edilirken, hemşire annenin de ilçedeki devlet hastanesinde nöbette olduğu ortaya çıktı.

AİLE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baba ile çocuk arasında öncesinden sık sık tartışma olduğu öğrenildi.

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