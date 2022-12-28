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16 yaşındaki oğlunun bıçakladığı kadının durumu ağır

Edirne'de 16 yaşındaki erkek çocuğu, tartıştığı annesini sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, çocuk polis merkezine götürüldü

Giriş: 28.12.2022 - 19:28 | Güncelleme: ABONE OL
16 yaşındaki çocuk, annesini bıçakladı
DHA

Edirne'de, 16 yaşındaki F.K. adlı erkek çocuğu, tartıştığı annesi Banu K.'yi (32) bıçakladı.

Olay, dün akşam Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ayvalı Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. F.K. adlı erkek çocuğu, evde annesi Banu K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle F.K., annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Banu K., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

F.K. ise, polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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