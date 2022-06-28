16 yaşındaki çocuk 4 gündür kayıp

İHA

Bursa İznik'te işe gitmek için evinden çıkan 16 yaşındaki Yazen Hicazi kayıplara karıştı.

İznik ilçesinde, 4 gün önce çalıştığı iş yerine gitmek için evinden çıkan Suriye uyruklu Yazen Hicazi'ye ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine güvenlik güçleri, Hicazi'yi bulmak için bölgede çalışma başlattı. Hicazi'nin ailesinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.