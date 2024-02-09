16 yaşındaki çocuğu vurup kaçtı

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki bir çocuk tüfekle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi Selçukbey Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.D. (16) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Fotoğraf: İHA KAÇAN ŞAHSI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Tartışmanın büyümesi üzerine E.D., tüfekle vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından önce Kayseri Devlet Hastanesi’ne ardından da Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, polis ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. REKLAM *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.