"Şoka girip kendimi öldürmek istedim"

Siirt'in Pervari ilçesinde, 2 yıl önce ölü bulunup, intihar ettiği öne sürülen Berfin Ep'i (16) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Murat G.'nin, savcılıktaki ifadesinde "Berfin'i saat 08.00 sıralarında hayvanlarını otlatırken gördüm. Yaklaşık 10 dakika görüştükten sonra hayvanlarımın yanına gittim. 5-6 dakika sonra silah sesi duydum. Kanlar içinde yattığını gördüm. Berfin'i sevdiğim için ve kendisini vurması sonrasında şoka girerek kendimi öldürmek istedim" dediği öğrenildi.
Pervari ilçesinde, 28 Mayıs 2020'de hayvan otlamak için gittiği Pervari ilçesi Çemikari Yaylası'nda ölü bulunan ve intihar ettiği öne sürülen Berfin Ep ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce kapsamlı araştırma yapıldı. Kriminal inceleme sonrası olayın intihar olmadığı, Berfin Ep'in ateşli silahla öldürüldüğü belirlendi.
Cinayeti işleyenin ise olay yerine yakın bölgede aynı silahla intihara kalkışan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Murat G. olduğu, kriminal incelemede ortaya çıktı.
İncelemede, iki ayrı olay yerindeki 2 av tüfeği kartuşunun Murat G. tarafından kullanılan silaha ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Murat G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe dün 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Diyarbakır Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
"KARDEŞLERİMİN ENGELLEMEYE ÇALIŞTIKLARINI HATIRLAMIYORUM"
Murat G.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Murat G., ifadesinde, konargöçer olarak hayvancılık yaptıklarını ve gittikleri yerlere çadır kurup orada kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:
2020 yılının kış aylarında Berfin'le aramızda gönül ilişkisi başladı. Birbirimizi seviyorduk. Ailelerimizin haberi yoktu. Olay tarihinde her zamanki gibi hayvan otlatmaya giderken aldığım av tüfeğini yanıma aldım. Hayvanları otlatmak için çadırlardan uzaklaştım. Çadırlardan ne kadar uzakta olduğumu tam olarak bilmiyorum. Sabah saat 08.00 sıralarında Berfin'i yine hayvanlarını otlatırken gördüm. Berfin'in de yanında av tüfeği vardı. Bu tüfeği her zaman hayvan otlatmaya giderken yanına alırdı. Berfin'le sohbet etmeye başladık. Her zamanki genel konulardan konuştuk. Aramızda herhangi bir gerginlik ya da tartışma olmadı. Yaklaşık 10 dakika görüştükten sonra hayvanlarımın yanına gittim. Berfin de kendi hayvanlarının yanına gitti. Ben Berfin'den ayrıldıktan 5-6 dakika sonra silah sesi duydum. Hemen Berfin'in yanına koştum. Berfin'i yerde kanlar içinde yattığını gördüm. Şebeke çekmediğinden kimseyi arayamadım. Berfin'in vücuduna ya da silahına önce ve sonrasında hiç dokunmadım. Oradan ayrılarak hayvanlarımın yanına gittim. Berfin'in olduğu yerden ne kadar uzaklaştığımı bilmiyorum. Ben Berfin'i sevdiğim için ve kendisini vurması sonrasında şoka girerek kendimi öldürmek istedim. Av tüfeğini çeneme dayayarak tetiği çektim. Kardeşim S. ve N.'nin beyanlarından bilgi sahibi oldum fakat ben annem ya da kardeşlerimin beni engellemeye çalıştıklarını hatırlamıyorum.
"KENDİSİNİ VURUP VURMADIĞINI BİLMİYORUM"
Murat G.'ye olay yerinde bulunan tüfeklerin fotoğrafları gösterilerek, kime ait olduğu da soruldu. Tüfeklerden birinin kendisine, birinin de Berfin Ep'e ait olduğunu ve kendisine ait olan silahla intihara kalkıştığını söyleyen Murat G.'ye; 2 ayrı olay yerindeki 2 av tüfeği kartuşunun, kendisinin yanında bulunan av tüfeğinden atıldığının tespit edildiği belirtildi.
Murat G. de "Bu hususta diyeceğim bir şey yoktur. Ben Berfin'i vurmadım. Berfin'in kendisini vurup vurmadığını bilmiyorum. Aramızda daha önce de söylediğim gibi kendisini vurmuş ise benden kaynaklı bir sebep aklıma gelmiyor" diye konuştu.
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