16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi, Zincirlikuyu Mahallesi, Akdeniz Sokak'ta oturan T.E. (16), dün sabah saatlerinde yatağında uyuyan üvey ağabeyi Arda Ercan'ı (22) başına pompalı tüfekle ateş ederek vurdu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Hayatını kaybeden Arda Ercan 22 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere göre komşuların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Arda Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli T.E. evde gözaltına alındı.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde işlemleri tamamlanan T.E., adliyeye sevk edildi.

'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan T.E., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"BANA SÜREKLİ EZİYET EDİYORDU"

T.E.'nin ifadesinde, "Bana sürekli eziyet ediyordu, akşam da bu nedenle tartıştık. Sabah uykusundayken pompalı ile ateş ederek öldürdüm" dedi. Soruşturma sürüyor.