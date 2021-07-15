16 Temmuz Kurban Bayramı tatiline eklenecek mi? 16 Temmuz resmi tatil mi? Merak edilen sorular bugün ki Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklamanın ardından cevabını bulacak. İşte merak edilen sorularla ilgili detaylar...

16 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmama kararı, Kabine Toplantısı sonrasında netleşti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması;

"Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Vatandaşlarımız 16 Temmuz cuma akşamından 26 Temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar."

Yani 16 Temmuz Cuma günü idari ve resmi tatil kararı bulunmuyor. Dolayısıyla 16 Temmuz'da tatil olmayacak.