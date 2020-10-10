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Toyota, ilk kez 1997 yılında hibrit teknolojisine sahip modelini sunmasından bu yana hibrit araç satışlarında 16 milyon adedi geçtiğini duyurdu.

2020 yılının ilk 8 ayında tüm dünyada 979 bin 855 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Japon markanın, böylece toplamda 16 milyon 7 bin 441 adetlik satışa ulaştığı belirtildi.

Türkiye’de üretilen C-HR modelinin de yılın aynı dönemindeki 79 bin 132 adetlik satışıyla üretilmeye başlandığı 2016 yılından bu yana toplamda 655 bin 687 adetlik satışa imza attığı kaydedildi.

Avrupa’daki hibrit araç satışlarında da, 3 milyon adedi geçen Toyota'nın, yılın ilk 8 ayında tüm Avrupa’daki hibrit araç satışı adedinin 281 bin 876 olarak gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Toyota'nın, Türkiye’de ise 2009 yılından bugüne kadar 29 bin 776 adetlik hibrit otomobil satışı yaptığı belirtildi. Japon marka, Sakarya fabrikasında C-HR'ın yanı sıra, 2019'dan bu yana da Corolla Sedan modelinin hibrit versiyonu üretiyor.

Japon üretici, 2030 yılı için planlanan yıllık 5.5 milyon elektrikli araç satışlarının beklenenden 5 sene önce gerçekleşeceğini de açıkladı.