16 Mart anlık ve canlı verilerle 1 euro ne kadar? Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?

Dünyadaki ve ülkedeki önemli gelişmelerin döviz kurlarına etkisi merak ediliyor. Ekonomi takipçileri ve yatırımcılar " Euro kuru bugün ne kadar?" "Euro düştü mü, yükseldi mi?" Sorularına cevap arıyor. İşte 16 Mart Çarşamba güncel euro kuru...

16 MART 2022 EURO KURU

16 Mart saat 12.00 itibarıyla 1 euro 16,11 liradan işlem görüyor.