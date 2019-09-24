24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yenimahalle ilçesi Batıkent Semti Turgut Özel Mahallesi'nde geçen nisan ayında 16 sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü. Yapılan araştırmalar sonunda köpekleri, Musa D., Levent Ö. ve Aydın G.'nin zehirli tavuk vererek, öldürdükleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece, adli kontrol çerçevesinde haftada 1 gün imza atma şartıyla serbest bıraklıdı.
HAYVANSEVERLER KATILDI
Soruşturma sonunda haklarında 'sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme' ve 'çevreyi kasten kirletmek' suçlarından dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklar Musa D. ve Levent Ö. katıldı. Aydın G. ise gelmedi.
Çok sayıda hayvanseverin de izleyici olarak katıldığı duruşmada, Buket Özgünlü de müşteki olarak hazır bulundu. Duruşmada Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Ankara Barosu Toplumsal Davalar ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Adana Barosu ile Ekoloji Kolektifi Derneği avukatları, müdahillik talebinde bulundu.
SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Savunmaları alınan tutuksuz sanıklardan Musa D. arkadaşının köpekleri için Ulus'tan kemik aldığını, arabayla Yenimahalle'ye geldiklerinde ise söz konusu köpekleri can çekişirken gördüğünü ileri sürerek, "Köpekler zaten sersemdiler. Bir köpeğe de araba çarptı. Araçtaki kemiklerin bir kısmını da köpeklere verdik" dedi. Levent Ö. de araca bindiğinde arkadaşının elinde poşet olduğunu ancak poşette ne olduğunu bilmediğini savundu. İkili adli kontrol şartı tedbirinin kaldırılmasını talep ederek, beraatlerini istedi.
KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ
Mahkeme, katılma taleplerinin tamamını kabul ederek, taraflara ellerinde bulunduğunu iddia ettikleri yeni delilleri sunmaları için 7 gün süre verdi.
HAFTADA 3 GÜN İMZA VERECEKLER
Mahkeme, duruşmaya gelmeyen Aydın G.'nin sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek, 3 sanık hakkındaki 1 günlük adli kontrol şartını 3 güne çıkardı. Ayrıca 3 sanığın sonraki duruşmaya katılmamaları halinde tutuklama kararı verilmesine hükmetti.
AVUKAT: SAHİPLİ SAHİPSİZ AYRIMI ORTADAN KALDIRILSIN
Ölen köpeklerden 3'ünün sahibi olan müşteki Buket Özgünlü ile avukatı Tuğba Görsoy, duruşmanın ardından DHA'ya konuştu. Avukat Görsoy, sanıkların birbirleriyle çelişen ifadeler verdiğini belirterek, "Bu, sanıkların yalan söylediğini gösteriyor. Umuyoruz ki adalet tecelli edecek. Bu hayvanlar sahipli oldukları için sanıklar mahkeme karşısına çıktı. Biz kanun koyuculardan sahipli sahipsiz hayvan ayrımının ortadan kaldırılmasını, sokakta yaşayan hayvanları istismar edenlerin de mahkemelerde yargılanmasını, özellikle idari para cezasıyla yetinilmemesini talep ediyoruz. Umuyoruz ki, 10 Ekim'e ertelenen duruşmada, o gün karar çıkacak ve tüm Türkiye’ye örnek olacak" dedi. Özgünlü de "Biz sahipli sahipsiz ayrımı yapmıyoruz. Hepsi bizim. Parkta baktığım 16 can da bize aitti. Sanıklar duruşmada yalan beyanda bulundular. Büyükşehir Belediyesi'nin raporunda bitkiye bile zarar veren maddeler bulundu. Hayvanların ciğerlerinde de bu maddeler bulundu" diye konuştu.
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