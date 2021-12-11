2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bu haftaki maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTRÜ

10 Aralık Cuma:

20.00 Altay 1-2 Hatayspor

11 Aralık Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük 1-4 Konyaspor

16.00 Çaykur Rizespor 3-1 Göztepe

16.00 Başakşehir FK 2-1 Kasımpaşa

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor

12 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-Giresunspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

19.00 Beşiktaş-Kayserispor

13 Aralık Pazartesi:

18.00 Sivasspor-Galatasaray

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe

SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU (11 ARALIK)