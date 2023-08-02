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        Haberler İş-Yaşam 16 firmaya 'centilmenlik' cezası - İş-Yaşam Haberleri

        16 firmaya 'centilmenlik' cezası

        Rekabet Kurulu, çoğunluğunu bilişim firmalarının oluşturduğu 16 teşebbüse centilmenlik anlaşması olarak da bilinen 'rekabete aykırı çalışan ayartmama' anlaşmalarına taraf oldukları gerekçesiyle idari para cezası verilmesine karar verdi

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 10:40
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        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
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        Rekabet Kurulu, işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını açıkladı.

        Rekabet Kurumu internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre soruşturma sürecinde soruşturma tarafı teşebbüslerin, birbirlerinin çalışanlarının istihdam edilmesini engellemeyi ve çalışan hareketliliğini kısıtlamayı konu alan çalışan ayartmama anlaşması yapıp yapmadıklarının incelendiği belirtildi.

        Soruşturma kapsamında bulunan 11 teşebbüs ile uzlaşmaya gidildiği ve soruşturma sürecinin tamamlandığı ifade edilen açıklamada 16 firmanın ise rekabete aykırı çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine; bu nedenle söz konusu firmalara idari para cezası verilmesine karar verildiği bildirildi.

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        İdari para cezası verilmesine karar verilen firmalar şu şekilde sıralandı:

        -Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ,

        -Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi,

        -Binovist Bilişim Danışmanlık AŞ,

        -Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ,

        -D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ,

        -Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ,

        -Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ,

        -LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ,

        -Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ,

        -TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ,

        -Türk Telekomünikasyon AŞ,

        -Veripark Yazılım AŞ,

        -Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ,

        -Vodafone Telekomünikasyon AŞ,

        -Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri AŞ,

        -Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ

        ÜCRETLERİN GERÇEK DEĞERİNİ BULAMAMASINA YOL AÇIYOR

        Rekabet açıklamasında çalışan ayartmama anlaşmalarının; emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğini azaltmasının yanı sıra emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına da yol açtığı vurgulandı.

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