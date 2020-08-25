İHA

Ankara'da edinilen bilgilere göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen faali meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması sonucunda, 16 ayrı evden hırsızlık yaptığı ve 36 ayrı suçtan kaydının olduğu tespit edilen, Erkan S'yi kısa sürede yakaladı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

İHA'da yer alan habere göre yakalanan zanlının hırsızlık, uyuşturucu, yağma, gasp, cinsel istismar, güveni kötüye kullanma, kasten yaralama gibi suçlardan toplam 36 suç kaydının bulunduğu belirtildi.