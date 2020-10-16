En güncel koronavirüs tablosu

16 Ekim koronavirüs tablosu açıklanıyor! Türkiye'de koronavirüs vakası ne kadar oldu? Son dakika koronavirüs h

AA / HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor.

16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

16 Ekim koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE YAŞANAN KORONAVİRÜS VAKALARI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1311 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 299 bin 679'a çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 77 bin 773'e ulaştı. Hasta sayısı 342 bin 143, vefat sayısı 9 bin 80, ağır hasta sayısı 1408, aktif hasta sayısı 33 bin 384 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplam 12 milyondan fazla test yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız."

Tarihi Mısır Çarşısı'nda Kovid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Fatih İlçe Sağlık Müdürü Melek Nur Aslan ile zabıta ve polis ekiplerinin katıldığı denetimde, çarşı esnafına ve çarşıya gelen ziyaretçilere sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yönünde uyarılar yapıldı.

TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki anaokullarına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),Kuzey Makedonya'daki anaokullarına Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 150 dezenfektan standı ve 100 temassız ateş ölçer desteğinde bulundu.



İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 denetimlerine ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildiğini bildirdi.

Buna göre, yarın tüm il ve ilçelerde, vali, kaymakam, belediye başkanı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarı, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik gibi) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetim yapılacak.

Denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, nikah merasimi şeklinde yapılan düğün törenleri, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, taksiler ve durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar gibi) kapsayacak şekilde planlanacak.



Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, doğru el yıkamayla bulaşıcı hastalıkların en az üçte birini önlemenin mümkün olduğunu belirtti.

Yorulmaz, "Dünya El Yıkama Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla birlikte el yıkamanın öneminin daha fazla anlaşıldığını söyledi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de el yıkama konusunda sorunlar bulunduğunu dile getiren Yorulmaz, el yıkamanın bulaşıcı hastalıklardan korunmada son derece önemli olduğunu ifade etti.

ATO Başkanı Baran: "Kovid-19'un ticari hayata etkileri devam ediyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs salgının ticari hayata etkilerinin devam ettiğini belirterek, "Sıkıntı yaşayan sektörlerin ekim, kasım ve aralık aylarına ertelenen yükümlülüklerine yapılandırma ve 2021'den itibaren başlayacak şekilde taksitlendirme imkanı sağlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KDV alacaklarının iadesinin reel sektörün kaynak ihtiyacını karşılayacağına işaret eden Baran, tıbbi cihaz sektörünün kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının tahsilinin de önem taşıdığını bildirdi.

Baran, kamunun özel sektörün faaliyet gösterdiği alanlara dahil olup ticari işletmelerle rekabete giriştiğini ifade ederek, bu konuda yapılan faaliyetlerin devletin regülatörlük görevine uygun olmadığını kaydetti.



DÜNYADA SON 24 SAATTE YAŞANAN KORONAVİRÜS VAKALARI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 38 milyon 600 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 94 bine yükseldi. İyileşenlerin sayısı 29 milyonu aştı.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 97 bine, Hindistan'da 7 milyon 244 bine, Brezilya'da 5 milyon 114 bine ve Rusya'da 1 milyon 340 bine çıktı.

ABD'li biyoteknoloji şirketi Vaxart tarafından geliştirilen, tablet formunda ağız yoluyla alınabilen potansiyel Kovid-19 aşısının klinik denemelerine başlandığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novosibirsk’teki Vektör Araştırma Merkezi'nin Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil ettiğini duyurdu.

Meksika'nın, İngiltere, ABD ve Çin'de aşı çalışmaları yürüten 3 şirkete 321 milyon dolar değerinde aşı siparişi verdiği bildirildi.

Oxfam İntermon adlı uluslararası yardım kuruluşu, salgın öncesinde İspanya'da 10,9 milyon olan yoksulluk sınırının altında yaşayanlarının sayısının, önlem alınmazsa salgından dolayı 1,1 milyon artabileceği uyarısında bulundu.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya'da yerel yönetim, yeni vakalardaki yüksek artışı durdurmak için bar ve restoranların 15 gün süreyle sadece paket hizmeti vermesini de içeren bazı yeni tedbirler aldı.

Portekiz'de salgının başından bu yana günlük vakalarda en yüksek artışın tespit edildiği görülürken, sol azınlık hükümeti de Bakanlar Kurulu toplantısında salgınla mücadelede yeni kararlar aldı. Portekiz'de perşembe günü gece yarısından itibaren "felaket durumu" ilan eden hükümet, kamuya açık ve kapalı tüm alanlarda 5'ten fazla kişinin toplanmasının yasaklanması, düğün veya vaftiz gibi törenlerde katılımın en fazla 50 kişiyle sınırlanması, akademik alanda veya belediyelerde yapılan etkinliklerin yasaklanması tedbirlerini getirdi.

İtalya'da son 24 saatte 7 bin 332 kişide virüs tespit edilmesiyle, salgının başladığı şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İran'da yarından cumartesiye kadar Tahran, Kerec, İsfahan, Meşhed ve Urumiye kentlerinde giriş-çıkışlar yasaklandı.

Salgın hastalık nedeniyle acil durum ilan edilen Slovakya’da virüsün yayılma hızını azaltmak için yarından itibaren açık alanlarda da maske kullanımının zorunlu olacağı duyuruldu.

Çekya'da salgınla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulaması yürürlüğe girdi.

Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'nda artan vakalar nedeniyle yarından itibaren açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi.

Hırvatistan'da, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilirken bu kurala en fazla 50 kişinin katılabildiği kültürel ve sosyal etkinliklerin de dahil olduğu bildirildi.

Sırbistan'da okulların yeniden eğitime başladığı eylül ayı başından itibaren 108 öğrenci ve 36 öğretmende virüs tespit edildiği kaydedildi.

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, hükümetin bugünkü oturumunda Kovid-19’a karşı tedavide etkin sonuç veren Remdesivir ilacından 2 bin 500 doz alım için bütçeden bir milyon avro ayrıldığını bildirdi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da vaka sayısının artması üzerine bugünden itibaren ek kısıtlamaların uygulanması kararlaştırıldı. Karara göre, yerel yürütme organları ve yarı kamu sektörü çalışanlarının en az yüzde 60'ı uzaktan çalışmaya geçti, kafe, restoran ve diğer yemek servisi yapan tesislerin çalışma saati sabah saat 09.00'dan akşam 22.00'ye kadar kısaltıldı.

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, gelişmekte olan ülkelerde Kovid-19 aşılarının, testlerinin ve tedavilerinin satın alınması ile dağıtımını finanse etmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın Lizbon'daki kampını terk ederek, ambulans uçakla İtalya'nın Torino kentine gittiği bildirildi.

Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi 4. haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts'yi ağırlayacağı maçın, kulüpte görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, kulüpteki Kovid-19 vakaları nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde iptal edilen iki maçta hükmen mağlup sayıldı.