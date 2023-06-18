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Gökyüzü fotoğrafçısı 16 dakikada 85 şimşek fotoğrafladı

Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar sırasında Bursa'da inanılmaz görüntüler kaydedildi. Kentte gökyüzü fotoğrafçısı Şenol Şanlı 16 dakikada 85 şimşek fotoğrafladı

Giriş: 18.06.2023 - 14:57 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da olağandışı fotoğraflar! Gökyüzünden şimşek yağdı... - En son haberler
16 dakikada 85 şimşek! Bursa'dan inanılmaz görüntüler
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DHA

Bursa'da 2 gündür süren sağanak aralıklarla devam ederken, gece boyunca çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

DHA'nın haberine göre gökyüzü fotoğrafçısı Şenol Şanlı, 16 dakikada 85 şimşeği fotoğrafladı.

Bursa´da cuma gecesinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Kendi yaptığı teleskopla, yıl boyu gökyüzünü gözlemleyen Şenol Şanlı, şimşekleri fotoğrafladı. Osmangazi ilçesindeki evinin çatısından Bursa semalarındaki şimşekleri fotoğraflamaya başlayan Şanlı, Samanlı Dağları üzerindeki 85 şimşeği 16 dakikada fotoğrafladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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