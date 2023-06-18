16 dakikada 85 şimşek! Bursa'dan inanılmaz görüntüler

Bursa´da cuma gecesinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Kendi yaptığı teleskopla, yıl boyu gökyüzünü gözlemleyen Şenol Şanlı, şimşekleri fotoğrafladı. Osmangazi ilçesindeki evinin çatısından Bursa semalarındaki şimşekleri fotoğraflamaya başlayan Şanlı, Samanlı Dağları üzerindeki 85 şimşeği 16 dakikada fotoğrafladı.