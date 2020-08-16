En güncel Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 248.117'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.955 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 16 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

16 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlanmadı.

15 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 67 bin 214 testten 1256'sı pozitif çıktı, 21 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 248 bin 117 oldu. Toplamda 5 bin 955 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 668 olurken, toplamda 229 bin 972 hasta da iyileşti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!