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15.yüzyılda yaşayan bir köle olsaydınız başınıza bunlar gelirdi

Çeşitli işlerde kullanmak üzere topraklarından koparılan köleler; gemiye bindikleri andan itibaren çeşitli şekillerde istismar ediliyorlardı. İnsanlar, bir eşya gibi gemiye diziliyor ve gittikleri yerde izinsiz adım dahi atamıyorlardı.

20.09.2022 - 12:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tarihin birçok döneminde kölelik sistemi görülmüştür. Her devlet bir dönem, kendince seçtiği milleti köleleştirmiş ve köleleri çeşitli biçimlerde kullanmıştır. Biz, daha yakın bir dönemde yaşanan kölelik hayatını ele alacağız bu da bizi 15.yüzyıla geri götürüyor. Bu yüzyıllarda yaşayan insanların başına öyle üzücü şeyler geliyor ki dünyanın geride bıraktığı bu dönemi anlamakta zorlanıyorsunuz.

    Fotoğraf: Bir köle odası

  • 15. ve 19. yüzyıllar arasında yaşanan Afrika ve siyahi yerliler üzerinden başlayan kölelik sistemi sayesinde; yerel halk, zorla topraklarından koparılıyordu.

    Aslında Avrupa'yı oraya çeken şey kölelik değil, altın madenleriydi ancak zaman içerisinde her ikisine de sahip oldular.

    Fotoğraf: Çatısı kaldırılmış bir köle kabini

  • Köleler, toplandıkları bölgelerden Amerika kıtasına insanlık dışı koşullar altında götürülüyordu. Tarihte buna "middle passage" yani orta geçit deniyor. 

    Şartların ağır olması sebebiyle herkes diğer tarafa geçemiyordu, bu yüzden "orta" deniyordu. Yani; henüz geçiş tamamlanmadı, yalnızca başaranlar diğer tarafa geçebilecek.

    Fotoğraf: Alabama Kölelik Müzesi

  • Köleleri alan şirket, kölelerin karışmaması amacıyla kölelerin göğüslerine kızgın demirle şirketin markasını işaretlerdi.

    Fotoğraf: Louisiana Müzesi -  çocuk köle heykelleri

  • Yola çıkılacağı gün kölelere bolca yemek verilirdi. Bu, onların Afrika’ya veda edeceklerinin işaretiydi. Doyurulduktan sonra ayak bileklerinden ikişer ikişer zincirlenmiş şekilde gemilere götürülürlerdi.

    Fotoğraf: Uluslararası Kölelik Müzesi - Timalle heykeli

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