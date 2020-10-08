155 yıllık Osmanlı hanında restorasyon çalışmaları sürüyor

Yozgat Beylerbeyi Veli Paşa tarafından 1865'te yaptırılan Çepni Mahallesi'ndeki tarihi han, uzun bir dönem "Anadolu Oteli" olarak kullanıldı.
Bin metrekare alana inşa edilen iki katlı han, bitişinde bulunan 35 odalı otel kısmıyla 1914'te çıkan yangında büyük oranda hasar gördü.
Yeniden inşa edilerek bugünkü halini alan yapı, mülk sahiplerince market ve depo olarak kullanıldı. Tarihi han, önceki yıllarda Çorum Belediyesince turizme kazandırılmak üzere 35 yıllığına kiralandı.
Çorum Belediyesinin, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) mali desteğiyle başlattığı yaklaşık 6 milyon lira bütçeli restorasyon projesi büyük oranda tamamlandı.
Süslemeleri, işçiliği, mimari ve inşaat mühendisliği açısından özel bir eser olarak değerlendirilen tarihi handa 3 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarında bezemeler, orijinal haline uygun olarak hanın giriş kısmına yerleştirildi.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tarihi hanı ziyaret ederek yetkililerden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Aşgın, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hanın Türkiye'de az sayıdaki ahşap handan biri olduğunu söyledi.
Hanın restorasyon çalışmaları tamamlandığında Çorum turizmine önemli katkılar sağlamasını beklediklerini belirten Aşgın, "Veli Paşa Hanı'ndaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu tarihi yapının restorasyon çalışmalarında mimari özelliklerini de koruyoruz. Veli Paşa Hanı, restorasyon sonrası muhteşem mimarisi ve eşsiz güzelliği ile Çorum'umuza uzun yıllar hizmet etmeye devam edecek." dedi.
Hanın geleneksel Çorum mimarisinin en önemli ögelerini barındırdığının altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:
"Restorasyonda bezemelerin yerleştirilmesi aşamasına gelindi. Ülkemizde nadir rastlanan bezemeleri yaşatacağız. 'Ya Allah', 'Kelime-i Tevhid', 'Bismillah' gibi ifadelerin yer aldığı bezemeleri aslına uygun olarak yerlerine monte ettik. Osmanlı evlerinin duvarlarında hem evi belalardan korumak hem de yaşayanlara nasihat etmek amacıyla hat levhaları asılırmış. Bu levhalar bezeme olarak adlandırılmış. Bunlar zarafetiyle aynı zamanda yapılara estetik hava katardı. Biz de Veli Paşa Hanı'ndaki bezemeleri aslına uygun olarak yerlerine yerleştirdik."
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