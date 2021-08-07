1500 metrede olimpiyat rekoru!

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde Ingebrigtsen, 3.28.32'lik zamanıyla olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu ve altın madalyayı kazandı. Bir önceki rekora 2 gün önce Kenyalı atlet Abel Kipsang yarı finalde 3.31.65'lik derecesiyle sahip olmuştu.

Gümüş madalyayı Kenya'dan Timothy Cheruiyot 3.29.01, bronz madalyayı ise Büyük Britanya'dan Josh Kerry 3.29.05'lik zamanıyla elde etti.