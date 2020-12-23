150 yıldır geleneksel yöntemlerle üretiliyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 150 yıldır üretimi yapılan sabunlar sıcak kaynatma usulü ile yapılıyor.
DHA'nın haberine göre büyük kazanlarda bitkisel yağların ve kostik ismi verilen sodyum hidroksitin karışımıyla elde edilen sıvı, çalışanlar tarafından açık alanda ilk önce soğukta donduruluyor. Donan sıvı kubbe şeklinde dizilip 6 ay boyunca kurumaya bırakılıyor. 6 ay sonunda ortaya çıkan sabun Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor.
'GERÇEK SABUN 6 AY BEKLER'
Nizip'te yıllardır sabun üretimi yapan Halil Ünal, ürünün yapım aşamasını şöyle anlattı:
"Nizip'in normal sabunları 6 ay kadar bu kubbelerde bekler. 150 yıldır bu sabunların yüzde 100'ü bitkisel yağlardan yapılır. Zeytinyağı başta olmak üzere defne yağı, aromatik yağlar, pamuk, ayçiçeği gibi bitkilerin tümünün yağından sabun elde edilir. Nizip'te sabun ve sabunculuk eski tarihlere dayanır. Zeytinin bolluğu da sabunculuğu da geliştirmiştir. Bizler yeniden eskisi gibi Türkiye'de sabun anlamında büyük bir pazar payına sahip olmak istiyoruz."
'PANDEMİ NEDENİYLE İLGİ ARTTI'
Marketlerde satışa sunulan sıvı sabun ve kozmetik ürünlerinin sabun satışlarını düşürdüğünü ancak koronavirüs döneminde insanların doğal olduğu için zeytin yağlı sabuna yöneldiğini anlatan Ünal, "Koronavirüs döneminde hijyen kurallarına dikkat edilmesi yönünde yapılan uyarıların ardından insanlar daha doğal temizlik ürünlerini tercih etmeye başladı. Böylelikle, zeytinyağlı sabunlara da ilgi arttı. Bu durum bizleri mutlu ederken, insanların doğal sabunları kullanmasının sağlıklı olduğu da bu süreçte ortaya çıkmış oldu" diye konuştu.
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