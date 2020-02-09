09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Beyaz Saray bahçesinde çekilen fotoğrafı nedeniyle, hafta sonu sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Fotoğrafı, siyah beyaz olarak paylaşan 150 takipçili Hollandalı Twitter kullanıcısı Maarten van der Linden'in yorumu, Trump'ın tepkisine neden oldu.
Trump'ın Kuzey Carolina'daki Charlotte şehrine yaptığı ziyaretten döndükten sonra Cuma günü Beyaz Saray'ın bahçesinde çekilen fotoğrafı, White House Photos adlı Twitter hesabından paylaşıldı.
Trump'ın yüzünün turuncu renkte olduğu ve alnı ile yüzü arasında keskin beyaz bir çizginin görüldüğü fotoğraf, çok sayıda etkileşim aldı. Fotoğrafla ilgili olarak Facebook üzerinde, "Big Tangerine Energy" (Büyük Mandalina Enerjisi) adıyla bir sayfa açıldı.
Twitter'da 150 takipçisi bulunan Hollandalı Maarten van der Linden de, Trump'ın fotoğrafını siyah beyaz olarak paylaştı.
Hollandalı kullanıcı, #toomuchmakeup (çok fazla makyaj) ve "orangeface (turuncu surat) etiketleriyle paylaştığı Twitter mesajında, "Aman Tanrım, Amerika, başkanınız!" ifadesine yer verdi.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020
ABD Başkanı Trump, van der Linden'in bu mesajını alıntılayarak, Hollandalı sosyal medya kullanıcısını "kendisini aşağılamak için sahte haber yaymakla" suçladı.
Twitter'da 72 milyon 334 bin takipçisi bulunan Trump, "Daha fazla sahte haber. Bu fotoğrafın fotoşop olduğu zaten ortada. Ancak rüzgar çok güçlüydü. Saçlarım iyi görünmüyor muydu? Hepsi küçük düşürmek için" dedi.
Trump'ın mesajını alıntılayarak paylaştığı van der Linden'in Twitter'daki takipçi sayısı 800'e yükseldi. İş seyahati için Hollanda dışında bulunan van der Linden'in işvereni, "Onun Trump hayranı olmadığını biliyorum" dedi.
— White House Photos (@photowhitehouse) February 7, 2020
Kimi Twitter takipçisi Hollandalı kullanıcının mesajını eğlenceli bulurken, çok sayıda Trump taraftarı da, "saygısızlık yaptığı" gerekçesiyle Maarten van der Linden'e tepki gösterdi.
Fotoğrafı çeken William Moon da, van der Linden'i, telif ücreti ödemeden ve izin almadan sosyal medyada paylaşmakla suçladı.
Buzzfeed News, William Moon'un Beyaz Saray fotoğrafçısı değil, Trump'ın bir destekçisi olduğunu, akıllı telefonunda fotoğrafın renkleriyle oynadığını duyurdu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!