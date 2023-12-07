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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 150 girişimci 48 saatlik ‘maraton’da yarıştı - İş-Yaşam Haberleri

        Hatay ve Adana’dan 150 girişimci 48 saatlik ‘maraton’da yarıştı

        Deprem bölgesinin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak amacıyla Hatay'da açılan Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, "Afet Sonrası Yerel Sorunlara Çözümler" temasıyla gerçekleştirilen Girişimcilik Maratonu'na ev sahipliği yaptı. Organizasyona Hatay ve Adana bölgesinden 150 girişimci katıldı. Etkinliğin ilk aşamasını başarıyla tamamlayan 5 takım, 3 hafta sürecek online hızlandırma programına dahil edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 10:36 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:36
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        150 girişimci 48 saatlik 'maraton'da yarıştı
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        Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında, Habitat Derneği ile Sabancı Topluluğu şirketleri Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa’nın iş birliğiyle hayata geçirilen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, deprem bölgesinde girişimcilik ruhunu yaşatmayı sürdürüyor. Bölgede bulunan girişimcilerin Türkiye ve dünya girişimcilik ekosistemine entegre edilmesini amaçlayan Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, 24-26 Kasım tarihlerinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Depremin yıkıcı etkisini en sert şekilde yaşayan illerimizin başında gelen Hatay ve Adana’dan 150’ye yakın kişinin başvurduğu Girişimcilik Maratonu; Sabancı Gönüllüleri ve Viveka’nın katkılarıyla Habitat Derneği iş birliğinde gerçekleştirildi. Maraton katılımcısı takımlar, sürdürülebilir girişimcilik, tasarım odaklı düşünme, müşteri profili oluşturma, kullanıcı senaryosu oluşturma, iş modeli kanvası, hikayeleştirme ve marka oluşturma, sunum teknikleri gibi konularda eğitimler ve uzman mentorlardan destek aldı.

        5 TAKIM FİNALE ÇIKMAYA HAK KAZANDI

        “Afet Sonrası Yerel Sorunlara Çözümler” temasıyla gerçekleştirilen ve toplamda 48 saat süren Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi Girişimcilik Maratonu etkinliğinde, toplam 23 takım teknolojinin gücünü afet yönetimi alanında kullanarak daha güvenli, dirençli ve kapsayıcı bir toplum yaratmak için farklı projeler tasarladı. Program sonunda finale çıkmayı başaran “Guideverse”, “Hatay’ı Yaşat”, “Circular Trade”, “Makarnaapp” ve “Koza” takımları, programın ikinci aşaması olan hızlandırma programına katılmaya hak kazandı.

        TOPLAM 100 BİN TL’LİK HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

        İkinci aşamaya geçen 5 takım dışında yer alan tüm girişimciler Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi’ndeki ortak çalışma alanında iş fikirlerini geliştirmeye devam ederken, finalist takımlar ise 3 hafta sürecek online hızlandırma programında fikirlerini daha da geliştirme ve ticarileştirme imkanı bulacak. Söz konusu program kapsamında, pazarlamadan, ürün geliştirmeye, pazara uyumdan hukuksal süreçlere kadar birçok konuda Sabancı Topluluğu yöneticileri, Sabancı Gönüllüleri ve Habitat Derneği’nden eğitim ve mentorluk desteği alacak takımlar, programının ardından gerçekleştirilecek Demo Günü’nde projelerini jürinin değerlendirmesine sunacak. Başarılı fikir sahibi 2 takım toplam 100 bin TL değerinde hibe desteği ile ödüllendirilecek.

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