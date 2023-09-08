Çıldır'daki doğal yaşama 150 bin yavru desteği
Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'ne doğal yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla 150 bin aynalı sazan balığı yavrusu salındı
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Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'ne 150 bin aynalı sazan balığı yavrusu salındı.
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Elazığ'da yetiştirilen anaç balıklardan elde edilen yavrular, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tankerle Akçakale köyü bölgesine getirildi.
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150 bin balık yavrusu, daha sonra göle bırakıldı.
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Vali Hayrettin Çiçek, Çıldır Gölü'nün bölge için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Balıklarımız Çıldır Gölü için hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
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Balıkçı Yüksek Kılıç da çalışmanın bölgedeki balık popülasyonunu artıracağını ifade ederek, Vali Çiçek'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
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