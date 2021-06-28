Temmuz’da pandemi kısıtlamalarının kaldırılacak olması birçok sektör için hareketli günlere işaret ediyor. Bu sektörler arasında yıl başından bu yana talebin canlılığını koruduğu otomotiv sektörü de yer alıyor.
Otomotiv sektörüne yönelik veri hizmeti sunan Cardata, 1 Temmuz itibariyle gerek sıfır gerekse ikinci el araç pazarında yoğun bir sürece girileceğini açıkladı.
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Uzun tatil dönemleri sıfırı olduğu kadar ikinci el araç pazarını da hareketlendirecek. Yaptığımız analizler doğrultusunda, Haziran ayının sıfır otomobil satışları açısından 75 bin adetle kapanmasını bekliyoruz. İkinci el araç satışları ise bunun 5-6 katı olacaktır. Ancak, asıl kırılma noktası 1 Temmuz. Özellikle tatil öncesi, yani 15 Temmuz’a kadar olan dönem ikinci ele çok yoğun bir talep bekliyoruz. Temmuz ayında 300 bin adet tekil ikinci el aracın satılacağını gösteriyor. Bu satışların büyük bölümü ise ilk 15 günde gerçekleşecek” dedi.
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yıl başından bu yana sıfır araçlara olan talebin giderek arttığına işaret ederek, "Yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle parası olan sıfır aracı bir yatırım aracı olarak görüyor ve öncelikle sıfır otomobil almak istiyor. Gayrimenkul fiyatlarının artması ve faizlerin yüksek seviyede kalmasının bunda çok önemli etkisi var" diye konuştu.
Sıfır araç pazarında ÖTV dilimi ve döviz kurları nedeniyle fiyatların baskılandığını da ifade eden Yalçın, "Cardata verilerine göre, şu anda 150 bin TL’ye kadar sadece 3 araç kaldı. Bu araçların ortalama fiyatı ise 134 bin 900 TL. 150-200 bin TL arasında 66 araç var. Bu aralıktaki araçların ortalaması 184 bin 400 TL. 200-300 bin TL aralığında 152 araç bulunuyor ve ortalama fiyat 328 bin 800 TL. Asıl dikkat edilmesi gereken ise 300-400 bin TL bandı. Çünkü, markalar araçlarının çoğunu buraya konumlandırdı. Şu anda en çok model 210 adet ile bu aralıkta ve ortalama fiyat 352 bin 200 TL’ye ulaşmış durumda. Devamında, 400-500 bin TL bandında 117 araç, 500-600 bin TL bandında ise 77 araç var. Fiyatların yüksek olması nedeniyle özellikle Temmuz ayında talebin ikinci ele doğru önemli ölçüde yönelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
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