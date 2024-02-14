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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir, kimler alabilir, yaş sınırı var mı ve başvuru tarihi nedir - Merak Edilenler Haberleri

        Faizsiz evlilik kredisinde detaylar netleşti! İşte 150 bin TL'lik faizsiz kredinin şartları

        Yeni evlenecek çiftler tarafından beklenen faizsiz evlilik kredisinde detaylar netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yapılan açıklamaya göre, faizsiz evlilik kredisinde; yaş, gelir ve nikah tarihi gibi farklı birçok kriter aranacak. İşte, 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihi...

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        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 11:55 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:55
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        • 1

          Evliliğe hazırlık yapan çiftlerin merakla beklediği 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi detayları belli oldu. 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların farklı birçok şartı yerine getirmesi gerekiyor. 'Başvuruların özenle değerlendirileceği' söylenen evlilik kredisi için yaş, gelir, şehir, nikah tarihi gibi farklı kriterler aranıyor. İşte, 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisine ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          150 BİN TL'LİK FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

          Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; faizsiz evlilik kredisi için ilk etapta sadece deprem bölgesinde oturan vatandaşların başvurusu alınacak. Başvurular; Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlayacak. Faizsiz evlilik kredisi önümüzdeki dönemlerde tüm Türkiye'de uygulanacak.

        • 3

          Evlilik kredisinin başka bir şartı ise gelir düzeyi. Kredi almak isteyen çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor.

          Bununla beraber, nikah tarihi ile ilgili de bir kriter belirlenmiş durumda. Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.

        • 4

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?

          Bakan Göktaş, faizsiz evlilik kredisinden 18 ile 29 yaş aralığında olan kişilerin yararlanabileceğini belirtti. Fondan yararlanmak isteyen vatandaşların, 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

        • 5

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başlayacak. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınacak.

        • 6

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI NEDİR?

          Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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