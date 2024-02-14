Evliliğe hazırlık yapan çiftlerin merakla beklediği 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi detayları belli oldu. 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların farklı birçok şartı yerine getirmesi gerekiyor. 'Başvuruların özenle değerlendirileceği' söylenen evlilik kredisi için yaş, gelir, şehir, nikah tarihi gibi farklı kriterler aranıyor. İşte, 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisine ilişkin tüm detaylar...