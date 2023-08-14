Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir? 2023 Evlilik kredisi başvurusu ne zaman ve nereden yapılacak?

        Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

        Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İşte 2023 devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödeme planı ve başvuru şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlilikleri teşvik amaçlı, AK Parti Seçim Beyannamesi kapsamında yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi verileceğini açıklamıştı. Yapılan bu açıklama, "150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir? Evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri...

        • 2

          EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan 150 bin TL'lik evlilik kredisi hakkında; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

        • 3

          Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." demişti.

        • 4

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

          "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        • 5

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

          Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        • 6

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili duyuru geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

        • 7

          150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

          150 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla uygulanacak. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek ve ilk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Buruk'tan transfer ve Zaniolo açıklaması!
        Buruk'tan transfer ve Zaniolo açıklaması!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Habertürk Anasayfa