150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödemeleri ne zaman başlıyor? Gözler Bakanlık'ta!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve evlenecek çiftlerin desteklenmesi amacını taşıyan Aile ve Gençlik Fonu için başvurular Şubat ayında başladı ve halen sürüyor. Şu ana kadar 8 bin 563 çiftin başvurduğu fonun ödemeleri için tarih verildi. Peki, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
- 1
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Nurdağı, İslahiye ilçelerinde evlenecek çiftleri desteklemek amacıyla Aile ve Gençlik Fonu kapsamında faizsizlik evlilik kredisi sunuluyor. İlk başvuruların alınmasından sonra Bakanlık'tan ödeme için tarihleri açıkladı. İşte, faizsiz evlilik kredisi ödeme tarihleri...
- 2
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisine dair açıklamalarda bulundu.
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının 8 bin 563'e ulaştığını belirterek, "Bugün itibarıyla fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan 2 bin 13 gencimize evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. İnceleme süreci diğer başvurular için de devam ediyor. Fondan yararlanacak gençlerimize de aslında bir müjdeyi de vermek istiyorum: Eğitim programlarına katılıp, resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerin kredi ödemelerine 21 Mayıs itibarıyla başlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum."
- 3
EN FAZLA BAŞVURAN İL HATAY OLDU
Bakan Göktaş, projenin çok ilgi gördüğünü belirterek, "Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun, gençliğe de verdiği önemin en somut örneklerinden biri. Proje ile evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğimiz çok büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor. Biz projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştirdik. En çok başvuruyu da Hatay'dan aldık." dedi.
-
- 4
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI
Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
- 5
EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.
- 6
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),
Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,
-