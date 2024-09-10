Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan evlilik kredisinin ilk ödemeleri Mayıs ayında yapıldı ve başvurular halen devam ediyor. Bu zamana kadar sadece deprem bölgelerini kapsayan proje genişletildi ve üç il daha eklendi. İşte, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin geçerli olduğu iller, ödeme planı ve başvuru ekranı...