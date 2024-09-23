15 yıllık kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl hapis cezası

Gaziosmanpaşa'da 18 Temmuz 2023'te 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı kira ücreti ve dairenin tahliyesi konusunda tartıştıkları sırada 7 el ateş ederek öldüren ev sahibi Ertuğrul Deniz Öztunç'un yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Alınan savunmaların ardından son sözü sorulan sanık Öztunç, "Biz bir aile gibiydik, böyle tatsız bir olayın gerçekleşmiş olması nedeniyle pişmanım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik. Keşke mağduriyetimi koruyabilseydim" ifadelerini kullandı.

MÜEBBETLE YARGILANIYORDU 15 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ertuğrul Deniz Öztunç'u haksız tahrik altında"kasten öldürme" suçundan 14 yıl 2 ay hapis, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 15 yıl 10 ay hapis cezası alan sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden 43 yaşındaki Hüseyin Asar ile ev sahibi 37 yaşındaki Ertuğrul Deniz Öztunç'un aynı apartmanda yaşadıkları ve Asar'ın, Öztunç'un 15 yıllık kiracısı olduğu aktarıldı.

Tarafların arasında kira ücreti ve dairenin tahliye edilmesi konusunda zaman zaman tartışma yaşandığının belirtildiği iddianamede, olay günü de bu sebepten tartıştıkları, tartışma sırasında şüpheli Öztunç'un üzerindeki ruhsatsız silahla en az 7 el olmak üzere Asar'a ateş ederek olay yerinden kaçtığı, Asar’ın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ertuğrul Öztunç'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.