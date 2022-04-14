15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü

Tekirdağ'da A.D. (31) adlı erkek, kendisi taciz ettiğini öne sürdüğü Aydın Akar'ı (56) bıçaklayıp öldürdü. Akar'ın cesedinin üzerine, 'Sapıktı, Allah taksiratını affetsin' yazılı not bırakan, jandarmanın çalışmasıyla yakalanan A.D.'nin ifadesinde, "İstanbul'da pastanede yanında çalışırken, bana tacizde bulunmuştu" dediği belirtildi.
Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aydın Akar'dan haber alamayan yakınları, önceki gece yarısı evine gitti. Yakınları, Akar´ı yerde yüzüstü kanlar içinde yatarken bulunca jandarmaya bildirdi. Eve giden ekipler, Akar'ın aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi. Akar'ın cesedinin üzerinde, 'Sapıktı, Allah taksiratını affetsin' yazılı not bulundu.
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırılan Akar´ın cesedinde 20'den fazla bıçak darbesi olduğu ve boğazının kesildiği belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleriyle Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), cinayet şüphelisinin İstanbul'da yaşayan A.D. olduğu belirlendi. Jandarma, İstanbul'da düzenlediği operasyonla A.D.'yi, kaldığı otelde cinayette kullandığı bıçakla yakaladı.
'O OLAYI UNUTMADIM'
Tekirdağ'a getirilen ve 'uyuşturucu kullanma, yaralama ve hakaret' suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen A.D., ifadesinde, 2015-2016 yılları arasında Akar'ın İstanbul Zeytinburnu'nda işlettiği bir pastanede yanında çalıştığını söyledi. Pastanede çalışırken Akar'ın kendisini taciz ettiğini öne süren A.D., "O olayı unutmadım. Akar'ın izini kaybetmiştim, yaptığım araştırmada Tekirdağ'a geldiğini öğrendim. Konuşmak için evine geldim ve konuştuk. Daha sonra da bıçaklayarak öldürdüm" dediği belirtildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!