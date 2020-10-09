15 yıllık bekleyiş bebekleri Ali Enes'i kucaklarına almalarıyla son buldu

Sırma ve Ayhan Bayraktar çifti, çocuk sahibi olabilmek için çaba gösterdikleri 15 yıl içerisinde biri 19 diğeri ise 10 haftalık iki bebeklerini kaybetti.
Çift, 4 kez gerçekleşen tüp bebek yöntemi denemesi ve Sırma Bayraktar'ın 4 kez geçirdiği histeroskopinin ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru'ya başvurdu.
Yapılan tedavi neticesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başında bebekleri olacağını öğrenen Bayraktar çifti, mutluluklarının yanı sıra Kovid-19 hastalığına yakalanıp, bebeklerini kaybetme endişesi de yaşadı.
- "Yaşadığımız sıkıntıları unutturdu"
Anne Sırma Bayraktar, 15 yıl boyunca zor süreçler geçirdiklerini fakat bebekleri Ali Enes'i kucaklarına aldıklarında bu günleri unuttuklarını belirtti.
Bayraktar, bebeklerini, "Doğacak mı, doğmayacak mı?" endişesiyle beklediklerini ve sağlıkla geldiği için çok mutlu olduklarını kaydetti.
Baba Ayhan Bayraktar da 15 yılın kendileri için hem psikolojik hem de maddi açıdan yorucu geçtiğini vurguladı.
Bebekleri olacağını öğrendiklerinde daha önce karşılaştıkları olumsuzlukları yaşamaktan korktuklarını aktaran Bayraktar, "Mümkün mertebe hocamızın yönlendirdiği şekilde hareket etmeye çalıştık. Kendimizi toplumdan izole ettik. Kimseyle görüşmedik. Doğduğunda ziyarete gelmek isteyenler oldu, kabul etmedik. Oğlumuzu sağlıkla kucağımıza aldık, her şeye değer bir süreç. Yaşadığımız sıkıntıları unutturdu." ifadelerini kullandı.
- "Sağlıklı bir çocuğa kavuştuk hep beraber"
Prof. Dr. Faruk Buyru ise çift hakkında şu bilgileri verdi:
"Bana geldiklerinde 14 yıllık evlilerdi. Geçirilmiş 4 ameliyat, 4 tüp bebek denemesi, kendi kendine olan 2 gebeliğin biri 2 aylık, biri 5 aylığa yakın düşükle sonuçlanmıştı. Maalesef yapılan histeroskopilerin rahim içinde oluşturduğu bir hasar da söz konusuydu. Her ne kadar yumurtalıkları, yumurta sayısı iyi görünüp umut verse de gebeliğin yerleştiği yer yani rahim içi açısından tablo çok parlak değildi. İki gebelik kaybının olması da bir başka olumsuz faktördü."
Gereken tedavilerin uygulanmasıyla "mutlu sona" ulaştıklarını aktaran Buyru, tedavi sürecine ilişkin şunları kaydetti:
"Rahim içini düzelttik. Olumsuz bir şey olmaması için rahim içine jel uyguladık. Rahim içinin toparlanmasını bekledikten sonra da tüp bebek tedavisi uyguladık. Tüp bebek tedavisinde elde ettiğimiz embriyolar iyiydi. Onları transfer ettik ve transfer sonucunda gebelik oluştu. Gebelikte bir takım ilaç ve destek tedavisine ihtiyaç vardı. Çok sık kontroller yaptık, moral açısından destekledik, biz onlara güvendik, onlar da bize güvenip kendilerini teslim ettiler. Sezaryenle 3 kiloya yakın sağlıklı bir çocuğa kavuştuk hep beraber."
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