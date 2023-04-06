Julia, gözündeki ve bacağında Madeleine'inkiyle aynı noktada bulunan bir leke de dahil olmak üzere 'kanıtlar' paylaştığını söyledi. Kısa sürede hesap 1 milyondan fazla takipçiye ulaştı ve gündem oldu.

Ancak Julia'nın ailesi iddiaları reddetti. Paylaşımlarının bir sonucu olarak, Missing Years Ago adlı Polonyalı bir yardım kuruluşu kadının ailesi adına bir açıklama yayınladı. Aile, ellerinde Julia'nın iddialarının doğru olamayacağını gösteren "anılar" ve fotoğraflar olduğunu söyledi.