Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

15 yıl önce kaybolmuştu: Madeleine McCann soruşturmasına DNA testi sonuçlandı

Portekiz’in Praia da Luz beldesinde 2007 yılında ailesiyle tatil yaparken ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan 3 yaşındaki Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme yaşandı. Kendisinin Madeleine McCann olduğunu öne süren bir kişinin yaptırdığı DNA testi sonuçlandı.

Giriş: 06.04.2023 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 3 yaşındaki Madeleine McCann Portekiz’in Algarve bölgesindeki Praia da Luz beldesinde 2007 yılında ailesiyle tatil yaparken kaldıkları daireden kaçırılmış, ortadan kaybolmuştu.

  • Ailesi 50 metre uzaklıkta yemek yerken ortadan kaybolan küçük kız uzun süre dünya gündeminde yer almış ancak bulunamamıştı.

    Aradan yıllar geçmesinin ardından 2019'da Almanya polisi, ülkede cinsel saldırı suçundan hapis yatan ve pedofiliden de suç kaydı olan bir kişinin Madeleine McCann'in kaybolmasıyla ilgili soruşturmada şüpheli olduğunu duyurmuştu.

  • Soruşturmayı yürüten savcı Hans Christian Wolter, baş şüpheli olan Alman pedofili Christian Brueckner’ın kızı öldürdüğünden emin olduklarını açıklamıştı. Ancak tüm şüphelere rağmen, Madeleine'in ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak Brueckner uzun süre resmi olarak suçlanmamıştı.

  • Olayın 15. yıldönümünde Madeleine McCann'in ortadan kaybolmasını araştıran Alman müfettiş, baş şüpheli pedofil Christian Brueckner'ın çocuğu kaçırılmasıyla ilişkilendiren 'yeni kanıtlar' olduğunu duyurmuştu.

    Savcı Hans Christian Wolters, Praia da Luz'da ortadan kaybolmasının üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen dün gece Portekiz televizyonunda yaptığı açıklamada, Madeleine'in öldürüldüğünden 'emin' olduğunu ve bunu 45 yaşındaki Brueckner'in yaptığını söylemişti.

  • 15 yıldır gündemdeki yerini almaya devam eden Madeleine McCann soruşturmasında geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme daha yaşanmıştı.

    Polonyalı 21 yaşındaki Julia Wendell, @iammadeleinemccann Instagram hesabını açarak kendisinin kayıp İngiliz olduğunu gösteren kanıtlara sahip olduğunu iddia etmişti.

  • Julia, gözündeki ve bacağında Madeleine'inkiyle aynı noktada bulunan bir leke de dahil olmak üzere 'kanıtlar'  paylaştığını söyledi. Kısa sürede hesap 1 milyondan fazla takipçiye ulaştı ve gündem oldu.

    Ancak Julia'nın ailesi iddiaları reddetti. Paylaşımlarının bir sonucu olarak, Missing Years Ago adlı Polonyalı bir yardım kuruluşu kadının ailesi adına bir açıklama yayınladı. Aile, ellerinde Julia'nın iddialarının doğru olamayacağını gösteren "anılar" ve fotoğraflar olduğunu söyledi.

  • Açıklamada "Eldeki kanıtlar Julia'nın kızımız, torunumuz, kız kardeşimiz, yeğenimiz, kuzenimiz ve üvey yeğenimiz olduğunu açıkça ortaya koyuyor" denildi. Aile açıklamasında "Julia'da da bu fotoğraflar var, çünkü onları doğum belgesiyle birlikte aile evinden aldı, ayrıca çok sayıda hastane taburcu belgesi de var. Julia'nın başına gelen tüm durumları her zaman anlamaya çalıştık. Julia'nın adresimize yönelik tehditleri, yalanları ve manipülasyonları, internet üzerindeki faaliyetleri... Bunların hepsini gördük ve engellemeye, açıklamaya çalıştık, durmasını istedik. Her zaman kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmaya çalıştık. Julia birkaç yıldır reşit. Evden taşındı. Julia bir zamanlar şarkıcı ya da model olmak istiyordu. Her zaman popüler olmak isterdi. Şimdi ne oluyor? Bir milyon takipçisi var. Julia'nın kaçınılmaz olanı yapacağından korkuyoruz. İnternet unutmayacak ve Julia'nın Maddie olmadığı çok açık. Bu durum karşısında yıkılmış durumdayız" denildi.

  • Tüm ısrarlara karşın gerçekleştirilen DNA testi geçtiğimiz günlerde sonuçlandı Julia'nın Madelaine olmadığı kesinleşti.

  • Test sonuçları Pazartesi günü geç saatlerde Faustyna ile çalışan özel dedektif Fia Johansson tarafından açıklandı.

    Johansson, "O kesinlikle yüzde 100 Polonyalı. Küçük bir oranda Litvanyalı ve Rusluk da mevcut ama test sonuçları Polonyalı olduğunu gösteriyor. O Madelaine değil" diye konuştu.

  • Madeleine McCann'in ailesi, kızları olduğunu iddia eden Polonyalı bir kadının kayıp kız olmadığını kanıtlayan negatif DNA testi hakkında yorum yapmayı reddetti.

  • * Haberin görseli Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.