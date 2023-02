Missing Years Ago adlı Polonyalı bir yardım kuruluşu kadının ailesi adına bir açıklama yayınladı. Ellerinde Julia'nın iddialarının doğru olamayacağını gösteren anılar ve fotoğraflar olduğunu söyledi.

Açıklamada "Eldeki kanıtlar Julia'nın kızımız, torunumuz, kız kardeşimiz, yeğenimiz, kuzenimiz ve üvey yeğenimiz olduğunu açıkça ortaya koyuyor" denildi. Aile açıklamasında "Julia'da da bu fotoğraflar var, çünkü onları doğum belgesiyle birlikte aile evinden aldı, ayrıca çok sayıda hastane taburcu belgesi de var. Julia'nın başına gelen tüm durumları her zaman anlamaya çalıştık. Julia'nın adresimize yönelik tehditleri, yalanları ve manipülasyonları, internet üzerindeki faaliyetleri... Bunların hepsini gördük ve engellemeye, açıklamaya çalıştık, durmasını istedik. Her zaman kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmaya çalıştık. Julia birkaç yıldır reşit. Evden taşındı. Julia bir zamanlar şarkıcı ya da model olmak istiyordu. Her zaman popüler olmak isterdi. Şimdi ne oluyor? Bir milyon takipçisi var. Julia'nın kaçınılmaz olanı yapacağından korkuyoruz. İnternet unutmayacak ve Julia'nın Maddie olmadığı çok açık. Bu durum karşısında yıkılmış durumdayız" denildi.